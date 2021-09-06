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Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова высказалась насчёт его новой пассии.

Как сообщается, недавно стало известно, что Тимати состоит в новых отношениях, и хотя он не раскрыл личность своей девушки, поклонники быстро её вычислили. Как оказалось, артист проводит время в Греции в компании Александры Дони.

Многие отметили, что Александра весьма похожа на Шишкову, в связи с чем её даже назвали «дешевой копией». Сама Алена некоторое время игнорировала вопросы об Александре, но затем высказалась насчёт неё в Stories Instagram.

Так, Алена опубликовала короткое видео, подписав его «AliExpress». Таким образом она намекнула на то, что Александра является всего лишь «китайской подделкой».

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