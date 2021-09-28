Военно-морской флот США объявил о формировании постоянной целевой группы под названием Greyhound («Борзая») из эсминцев на восточном побережье для защиты от «российских подводных угроз». Об этом сообщает Defense News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

По словам контр-адмирала Брендана Маклейна, командующего надводными силами ВМС Атлантики, в оперативную группу будут входить эсминцы атлантического флота США, ориентированные на противолодочные боевые действия, – и, что немаловажно, способные быстро реагировать на угрозы.

По словам Маклейна, в настоящее время имеется оперативная группа, состоящая из эсминцев Thomas Hudner и Donald Cook, которые были отобраны, учитывая их значительный опыт ведения противолодочной войны во время недавнего развертывания. В состав группы Greyhound позднее войдут другие корабли: Sullivans заменит «Дональда Кука», когда тот перейдет на техническое обслуживание, Cole and Gravely добавится в следующем году, чтобы довести состав группы до четырех кораблей, из которых два будут в режиме постоянной готовности к миссии.

Контр-адмирал Брайан Дэвис, командующий 2-й группой подводных лодок и заместитель командующего 2-м флотом США, заявил журналистам во время того же брифинга, что эта новая группа создает преемственность между обучением подводной войне и операциями: эти эсминцы и самолеты, с которыми они работают, будут сосредоточены исключительно на обучении подводным боевым действиям в течение нескольких месяцев, как в порту, так и на море. Также ожидается, что они будут развернуты для отслеживания подводной лодки противника, если она будет обнаружена вблизи американских вод.

Оперативное командование с привлечением 2-й группы подводных лодок, базирующейся в Норфолке, штат Вирджиния, поможет создать наиболее реалистичные сценарии обучения как для одного корабля, так и в масштабе всего сообщества, включая надводные корабли, подводные лодки, морское патрулирование P-8A Poseidon. самолетов и MH-60R Sea Hawks из вертолетных морских ударных эскадрилий.

Среди этих тактических упражнений по развитию – учения Black Widow («Черная вдова»), которые, по словам Маклейна, обязательно будут среди мероприятий, проводимых эсминцами в целевой группе. Кроме того, Целевая группа Greyhound будет проводить симпозиум на ежеквартальной основе с экспертами по подводным военным действиям и будет использовать виртуальные обучающие инструменты для отработки сценариев подводных боевых действий на большом театре военных действий с другими активами всего флота.

ВМФ уже несколько лет признает, что русские подводные лодки все чаще проскальзывают через разрыв Гренландия-Исландия-Соединенное Королевство (GIUK) и действуют по эту сторону Атлантики. Это признание подстегнуло сопротивление 2-го флота США, который должен был координировать усилия по борьбе с подводными лодками через Атлантику и совместно с базирующимся в Италии 6-м флотом США. Это также поставлено целью для 2-й группы подводных лодок, что повысило значимость миссий по поиску подводных лодок до уровня флота.

Маклейн сказал, что целевая группа Greyhound продолжает поддержку организаций, призванных противодействовать российским подводным лодкам вблизи побережья США, при этом эта организация является «тактическим оружием надводной войны, которое поддерживает это 24 часа в сутки, 7 дней в неделю».

Точно так же ВМС США в последние бюджетные годы изо всех сил пытались сохранить достаточное финансирование для эскадрилий самолетов P-8 и вертолетов HSM. Имея пару эсминцев, хорошо обученных противолодочной обороны, HSM будут иметь целенаправленного партнера, с которым можно будет летать, вместо того, чтобы искать какой-либо свободный корабль, на который они могут приземлиться. P-8 могут выполнять миссии и сбрасывать гидроакустические буи на цели, зная, что группа экспертов в центре боевой информации DDG подхватит буи и сможет преследовать обнаруженную цель.

По словам Дэвиса, рабочая группа Greyhound вышла на начальную работоспособность в этом месяце и, как ожидается, выйдет на полную боевую готовность к июню 2022 года.