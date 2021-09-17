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Сайты и блоги, которые публикуют информацию об экономических событиях в Китае, стали объектами охоты для властей страны. В некоторых ситуациях владельцы этих медиа подвергаются аресту, а сами ресурсы блокируются, заявляет американское издание Financial Times.

Авторы публикации сообщают, что в Сети пропали записи блогера-аналитика И Вэя, а еще один эксперт Сюй Сяофэн бесследно исчез – его аккаунт с июля ни разу не обновлялся. Также попал в руки властей аналитик Хуан Шэн. Он был привлечен к уголовной ответственности и находится за решеткой.

Китайское руководство отметает обвинения в репрессиях и заявляет, что аналитики манипулируют данными, чтобы обеспечивать биржевым брокерам крупные доходы. Журналисты заявляют, что власти арестовывают многих блогеров, которые не публикуют никакой аналитики, а просто призывают не верить сообщениям об экономической ситуации, транслируемым правительством.

Из-за действий Пекина ситуация на бирже становится непредсказуемой. Буквально на днях существенно снизились цены на акции крупных китайских компаний AliBaba и Tencent, которые вылетели из ТОП-10, уступив место западным корпорациям.

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