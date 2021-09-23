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Федеральная антимонопольная служба обнаружила факты завышения цен в торговых сетях «Пятерочка и «Магнит» в Подмосковье. В связи с этим обоим ритейлерам выдано предупреждение о недопустимости подобных действий.

В ходе проверки сотрудники ФАС обнаружили, что торговые сети завышают стоимость одних и тех же товаров, но варьируют их в зависимости от занимаемой доли в конкретном округе. Управление службы по столичному региону выдало предупреждения, реакция на которые должна последовать на протяжении 10 дней.

В противном случае ФАС грозит возбудить против ритейлеров дело о нарушении антимонопольного законодательства, что повлечет за собой серьезные штрафы или другие наказания.

Проверка «Пятерочки» и «Магнита» проводится во всех регионах страны. Поводом для нее стали многочисленные жалобы жителей России на чрезмерно высокие цены в супермаркетах.

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