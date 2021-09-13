Евросоюз не должен ослаблять давление на Россию, так как важно полностью исключить ее «вмешательство во внутренние дела южных и восточных соседей». Кроме того, ЕС необходимо укреплять военный потенциал, чтобы обеспечить эффективное «сдерживание РФ», говорится в докладе, подготовленном депутатами Европарламента.

Авторы документа призывают Европу разработать новые санкции против Москвы, а также укрепить оборонительный потенциал. При этом они рекомендуют координировать действия ЕС с Соединенными Штатами, чтобы повысить эффективность и санкций, и мер, направленных на «сдерживание России».

К предложениям, выдвинутым авторами, относится также исключение РФ из международных организаций с парламентскими ассамблеями и привлечение Москвы к ответственности за то, что она якобы блокирует исполнение Минских соглашений.