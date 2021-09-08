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Специалисты сообщили, что иммунитет к коронавирусу, который человек приобретает после перенесения заболевания, более надёжен, чем иммунитет у пациентов, поставивших вакцину.

Как отмечается, когда человек заболевает коронавирусом, его иммунную систему атакует сразу несколько вирусных белков. В случае же вакцинации вводится только спайковый белок. В итоге человек получает направленный, но ограниченный иммунный ответ.

Согласно результатам исследования, выработанный иммунитет после заболевания защищает от симптоматической и повторной инфекции. Кроме того, даже если человек переболел коронавирусом бессимптомно, иммунитет у него выработается.

Впрочем, указывается, что научная работа, в которой были представлены эти выводы, не рецензирована другими учёными. Кроме того, заболевание коронавирусом может привести к различным осложнениям, которые сведут на нет всю полученную защиту от повторного инфицирования.

Ранее специалисты Минздрава рассказали, что получение иммунитета к коронавирусу путём вакцинации более безопасно, чем заболевание инфекцией. Кроме того, было отмечено, что перенести вакцинацию легче.

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