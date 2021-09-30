До конца 2021 года Россия и Турция проведут заседание совета о сотрудничестве между государствами в военной и других сферах. Кроме того, президент РФ Владимир Путин посетит Анкару с ответным визитом.

Во время пресс-конференции, устроенной на борту президентского самолета, Реджеп Тайип Эрдоган рассказал журналистам, что пригласил своего российского коллегу нанести ответный визит в Турцию По словам турецкого лидера, Путин положительно отреагировал на это предложение.

Кроме того, президент России не имел ничего против проведения совета о сотрудничестве. Причем состояться мероприятие должно еще в текущем году.

Напомним, что переговоры между Эрдоганом и Путиным прошли 29 сентября в Сочи. Это была первая встреча с мировыми лидерами, которую провел российский президент после самоизоляции.