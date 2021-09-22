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Учения Rapid Trident-2021, которые стартовали во Львовской области на Украине, не представляют никакой опасности для России. Фактически они представляют собой сборы по переподготовке военнослужащих, на проведение которых НАТО выделял средства. В то же время цель, озвученная и Киевом, и Североатлантическим альянсом, несколько настораживает, заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Он пояснил, что цель учений звучит как «отработка действий сил НАТО в ходе коалиционных военных операций». По словам эксперта, подобные операции США проводили в Югославии, Ираке, Афганистане и до сих пор проводят в Сирии. Все подобные действия являются не оборонительными, а агрессивными и наступательными. Хотя Североатлантический альянс создавался для защиты Европы, а не для захватнических операций за ее пределами.

При этом НАТО совершенно не выполняет свою ключевую функцию. Пятый пункт устава, который гласит, что в случае угрозы для одной страны все остальные обеспечивают ее защиту, пока применялся лишь один раз – после 11 сентября 2001 года. Тогда пострадавшей стороной стали США, поэтому блок присоединился к ее крестному походу против террористов. Если помощи просят другие страны НАТО, они в ответ слышат лишь заявления о глубокой обеспокоенности и сочувствии.

Все учения НАТО, в том числе и Rapid Trident-2021, проводятся лишь для того, чтобы утвердить превосходство блока над миром и подготовить новое пушечное мясо для войны в том регионе планеты, на который укажут пальцем Соединенные Штаты.

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