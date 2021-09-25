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Советский танк Т-34 помог СССР выиграть Великую Отечественную войну и стал настоящим символом военной мощи страны. Он пользовался огромным спросом за рубежом в послевоенные годы и до сих пор используется некоторыми странами в реальных боевых действиях, написал западный военный аналитик Генри Келсэлл.

Он рассказал, что по сути в создании танка Т-34 использовались инновационные на то время технологии. Именно благодаря этому Советский Союз, который изначально безнадежно проигрывал гитлеровским войскам, сперва перехватил инициативу, а затем и триумфально дошел до Берлина.

Немцы были уверены, что уже победили, но столкновение с танком Т-34 стало для них настоящим откровением, рассказывает Келсэлл. Он отмечает, что в этой боевой машине были использованы уникальные решения. К примеру, наклонная броня обеспечивала защиту от самых различных боеприпасов, что повышало живучесть танка. Кроме того, конструкторы постоянно дорабатывали технику, ориентируясь на требования танкистов, что также обеспечило ее успех.

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