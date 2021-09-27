Все заявления Главкома ВСУ Валерия Залужного о подготовке Украины к оборонительным действиям и защите своей страны, являются блефом. На учениях с военнослужащими Североатлантического альянса Киев готовится исключительно к наступательной операции, которая позволит ему вернуть под свой контроль бездарно потерянные территории, уверен военный эксперт Владимир Гундаров.

Он поясняет, что Киеву незачем готовиться к оборонительным действиям. На Украину никто не собирается. Россия неоднократно заявляла, что не в ее интересах захватывать соседнюю страну, чтобы потом много лет слушать новые антироссийские басни от Запада.

Именно поэтому все высказывания Залужного о повышении обороноспособности страны являются пропагандистскими и не имеют ничего общего с правдой. Такие заявления делаются от бессилия, так как украинские власти давно поняли, что единственный их путь – договариваться с Россией, так как силовыми методами они ничего и никогда не добьются.