читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Все заявления Главкома ВСУ Валерия Залужного о подготовке Украины к оборонительным действиям и защите своей страны, являются блефом. На учениях с военнослужащими Североатлантического альянса Киев готовится исключительно к наступательной операции, которая позволит ему вернуть под свой контроль бездарно потерянные территории, уверен военный эксперт Владимир Гундаров.

Он поясняет, что Киеву незачем готовиться к оборонительным действиям. На Украину никто не собирается. Россия неоднократно заявляла, что не в ее интересах захватывать соседнюю страну, чтобы потом много лет слушать новые антироссийские басни от Запада.

Именно поэтому все высказывания Залужного о повышении обороноспособности страны являются пропагандистскими и не имеют ничего общего с правдой. Такие заявления делаются от бессилия, так как украинские власти давно поняли, что единственный их путь – договариваться с Россией, так как силовыми методами они ничего и никогда не добьются.

Вам может понравиться

Defense News: Военные базы США будут использовать энергию Солнца

Соединенные Штаты слишком часто строят новые базы в других странах, поэтому им приходится решать проблему обеспечения этих объектов энергией. Возводить каждый раз целое поле солнечных батарей – занятие неблагодарное, а

На западе Франции продолжаются поиски потерянной истребителем авиабомбы

Французские власти обратились к жителям западных регионов страны за помощью в поиске бомбы. Реалистичный муляж боеприпаса упал с пилона истребителя Mirage 2000D, который осуществлял учебный полет, пишет издание Sud Ouest.

На авиабазе “Хмеймим” в Сирии появились бомбардировщики Ту-22М3

Россия снова перебросила на авиабазу «Хмеймим» свои дальние бомбардировщики Ту-22М3. На этот раз они вряд ли будут тратить время на облет американских баз в Средиземном море, так как их отправили
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 сентября – облачно с прояснениями, до 13 °C | город Мытищи: погода, 27 сентября – пасмурно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 сентября – переменная облачность, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 сентября – переменная облачность, до 17 °C | Королев: погода, 27 сентября – небольшая облачность, до 14 °C | Подольск: погода, 27 сентября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Армавир: погода, 27 сентября – пасмурно, до 16 °C |