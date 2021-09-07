Военный эксперт Виктор Баранец рассказал о российских военных изобретениях, которые он считает наиболее грозными. Его слова передаёт издание «Царьград».

Эксперт отмечает гиперзвуковые ракеты. По его словам, в этом направлении ни одной другой стране в мире ещё не удалось догнать Россию. Кроме того, Баранец рассказал о подводном беспилотном аппарате «Посейдон». Одной из задач этого беспилотника является доставка ядерного оружия под водой до вражеских берегов.

Также эксперт отметил систему ПВО С-500. По имеющейся информации, эта система сможет сбивать цели, находящиеся на низкой околоземной орбите.

Кроме того, Россия обладает технологиями, которые не уникальны, но лучше своих зарубежных аналогов. К примеру, Баранец назвал систему дистанционного минирования «Земледелие», которая выставляет минное заграждение на расстоянии. Также есть и другое оружие, которое на данный момент засекречено.

Ранее политолог Александр Перенджиев заявил, что российские гиперзвуковые ракеты обесценили всю противоракетную систему США. Так, недавно стало известно, что российские конструкторы работают над улучшением гиперзвуковых ракет.