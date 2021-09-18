ВСУ продолжает обстреливать неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. Если в ЛНР на протяжении последних суток было более или менее спокойно, то ДНР подверглась сразу нескольким обстрелам с использованием гранатометов и стрелкового оружия.

Так, 128-я горно-штурмовая бригада ВСУ обстреляла поселок Ленинское. Кроме того, военные открывали огонь по поселку шахты «Октябрьская», в котором разрушено 8 жилых домов. Три мирных жителя получили ранения. Народная милиция ДНР была вынуждена открыть ответный огонь, в результате чего погиб один солдат ВСУ.

Минобороны ДНР заявляет, что Киев поддерживает напряженность на линии разграничения, чтобы выставить себя пострадавшей стороной перед наблюдателями ОБСЕ. Одновременно с этим он привлекает к боевым действиям Нацгвардию, бойцы которой завершили подготовку на полигоне в Донецкой области.

Кроме того, Киев проводит учения в Николаевской и Херсонской областях, на которых отрабатывает удары не только по Донбассу, но и по Крымскому полуострову. Это очередная демонстрация того, что Украина все же намерена применить силовой сценарий захвата неподконтрольных территорий.