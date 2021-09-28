Дмитрий Кулеба, руководитель внешнеполитического ведомства Украины, отметил, что результаты голосования в ФРГ выглядят благоприятными для страны.

Согласно его словам, новое немецкое правительство будет сформировано не только из фракции социал-демократов, но также СДП и «Зеленых», которые позитивно относятся к Украине и ее народу. По этой причине, кто бы не стал следующим главой кабмина ФРГ, коалиция в любом случае окажется сбалансированной, считает Кулеба.

Глава украинского МИДа отметил, что недавно ему пришло SMS-сообщение от хорошего друга из Германии, который отлично знаком с ситуацией в стране. В нем говорится, что Киев может быть спокоен касательно будущих отношений с Берлином. Он также уверил Кулебу в том, что худший вариант развития событий для Украины сведен к нулю.