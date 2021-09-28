читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дмитрий Кулеба, руководитель внешнеполитического ведомства Украины, отметил, что результаты голосования в ФРГ выглядят благоприятными для страны.

Согласно его словам, новое немецкое правительство будет сформировано не только из фракции социал-демократов, но также СДП и «Зеленых», которые позитивно относятся к Украине и ее народу. По этой причине, кто бы не стал следующим главой кабмина ФРГ, коалиция в любом случае окажется сбалансированной, считает Кулеба.

Глава украинского МИДа отметил, что недавно ему пришло SMS-сообщение от хорошего друга из Германии, который отлично знаком с ситуацией в стране. В нем говорится, что Киев может быть спокоен касательно будущих отношений с Берлином. Он также уверил Кулебу в том, что худший вариант развития событий для Украины сведен к нулю.

Вам может понравиться

Флот США сформировал целевую группу эсминцев для противодействия «российской подводной угрозе»

Военно-морской флот США объявил о формировании постоянной целевой группы под названием Greyhound («Борзая») из эсминцев на восточном побережье для защиты от «российских подводных угроз». Об этом сообщает Defense News. Перевод

Military Watch: Дальность поражения российского танка Т-14 втрое превышает ведущих конкурентов НАТО

Особенностью огневой мощи нового российского танка Т-14 «Армата», которую часто недооценивают, является его чрезвычайно большая дальность поражения. На это преимущество перед лучшими танками стран Запада и потенциал его применения в

Контр-адмирал ВМС США Маклейн заявил о создании новой группы эсминцев для борьбы с подлодками РФ

Брендан Маклейн, контр-адмирал американских ВМС, отметил, что созданная недавно боевая группа эсминцев Greyhound будет противодействовать подлодкам ВМФ РФ. Согласно его словам, данные военные суда способны осуществлять множество различных задач, включая
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 сентября – облачно с прояснениями, до 12 °C | город Мытищи: погода, 28 сентября – пасмурно, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 сентября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 сентября – облачно с прояснениями, до 17 °C | Королев: погода, 28 сентября – небольшой дождь, до 11 °C | Подольск: погода, 28 сентября – облачно с прояснениями, до 8 °C | Армавир: погода, 28 сентября – пасмурно, до 15 °C |