Даниил Гетманцев, парламентарий из Украины, в рамках беседы с телеведущим канала Hromadske, отметил, что в УИНП участвовали в «чествовании» нацистов.

Согласно его словам, в украинском институте прославляли бойцов дивизии СС «Галичина», состоявшей в основном из националистов. Он отметил, что служба в данном подразделении должна стать клеймом на всю жизнь, так как извращает главную идею независимости страны. Народный избранник считает, что УИНП не должен поддерживать то, что осуждают во всем мире.

Депутату также не нравится идея об увеличении финансирования данного института на 128%, указанная в новом проекте бюджета государства на следующий год. Гетманцев не понимает, для чего именно данному учреждению понадобилось расширять свой аппарат и повышать расходы. Ему также не хотелось бы, чтобы эти средства были направлены на почтение «памяти эсэсовцев».