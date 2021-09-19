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Евросоюз намерен превратить газопровод «Северный поток-2» в «инвестиционные руины», заявил депутат Европарламента от немецких «зеленых» Райнхард Бютикофер. Он отметил, что имеется еще один шанс не дать России запустить проект.

Для этого, цитирует слова политика издание Die Zeit, Еврокомиссия должна доказать, что решение о вводе СП-2 в эксплуатацию, принятое Федеральным сетевым агентством Германии, нарушает действующее законодательство РФ. Если у нее это получится, что транспортировка газа по «Северному потоку-2» не начнется никогда.

Напомним, что ранее Вивиан Лунела, представляющая Еврокомиссию, сообщила, что на сертификацию проекта потребуется около двух месяцев. Однако законодательство ЕС дает возможность продлевать этот срок, если возникают какие-то проблемы с процедурой.

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