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Подразделения Балтийского флота ВМФ России отработали взаимодействие реактивной артиллерии с беспилотными летательными аппаратами на Правдинском полигоне в Калининградской области. Об этом сообщает польский военный портал Defence24.

Польское издание ссылается на пресс-релиз Балтфлота, в котором указывалось, что в учениях приняли участие подразделения ракетной артиллерии армейского корпуса Балтийского флота и разведывательный дивизион, оснащенный беспилотными комплексами «Орлан-10» и «Элерон-3». Они действовали на высоте 1000-2000 м, обнаруживая цели и координируя артиллерийский огонь, а также передавая данные о поражении цели в реальном времени командным частям ракетных частей Балтийского флота. Огонь велся с применением систем залпового огня БМ-21. Целями были смоделированные командные пункты противника и другие объекты, которые требовалось поразить.

Defence24 отмечает, что действия такого типа сейчас стали стандартом в артиллерийских частях России, особенно в Западном военном округе, где насыщенность беспилотными летательными аппаратами относительно высока. Они используются не только в разведывательных задачах, но и в наступлении, а также как носители систем радиоэлектронной борьбы.

Упомянутые Балтийским флотом дроны «Орлан-10» и «Элерон-3» наиболее широко используются в вооруженных силах России. Первый – это машина со взлетной массой 14 кг, взлетающая с катапульты и приземляющаяся на парашюте. Он может находиться в воздухе около 16 часов, работая на высоте до 5000 м. Крейсерская скорость 90-150 км/ч. Второй тип – гораздо меньший Eleron-3, который может находиться в воздухе только 100 минут. Он весит 5,3 кг и развивает скорость до 130 км/ч. Он построен в схеме «летающего крыла» и отличается очень компактной прочной конструкцией. Помимо этого, начался ввод в эксплуатацию новых ударных дронов-камикадзе производства Концерна «Калашников».

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