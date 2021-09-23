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Россия пришла в ярость из-за нового альянса AUKUS и уже угрожает Западу, пишет британское издание Daily Express. Авторы публикации упоминают заявление секретаря Совбеза Патрушева, который считает создание союза США, Австралии и Британии нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.

Daily Express также высказывает опасения, что Россия предпримет ответные меры. Она может создать морской альянс с Китаем, который тоже не восторге от появления AUKUS. Кроме того, Москва способна даже вывести на международный рынок свои атомные подводные лодки, которые даже Соединенные Штаты считают лучшими в мире.

Канберра уже заявила, что AUKUS – это не столько военный, сколько политический альянс, который не намерен никому угрожать. Но подобные высказывания звучат постоянно из уст высокопоставленных чиновников НАТО, однако это не мешает Североатлантическому блоку оставаться единственной угрозой для мира на планете. Поэтому РФ будет внимательно следить за новым союзом и предпринимать жесткие меры в ответ на его действия.

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