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Публикация издания Tokyo Shimbun о российских роботах «Уран-9» привлекла внимание простых пользователей Сети из Японии. Они сравнили комплексы со «страшилками из аниме», но в подавляющем большинстве выразили восхищение уникальной разработкой.

«Я хотела бы, чтобы наше правительство тоже подумало о жизнях наших солдат и создало автономные системы, берегущие их», – написала одна из читательниц.

«Россия хорошо уловила мировой тренд на вооружения с искусственным интеллектом», – похвалил российских инженеров другой пользователь.

Комментаторы отметили не только способность «Урана» действовать в автономном режиме, но и его огневую мощь:

«Мы всё смеялись, что Россия ничего толкового создать не может. Вот и досмеялись», – написал один из них.

Напомним, что роботы «Уран-9» приняли участие в маневрах «Запад-2021». Они осуществляли стрельбы из всех имеющихся на борту видов оружия – огнеметов «Шмель», 30-миллиметровой пушки, а также из противотанковой ракетной установки «Атака».

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