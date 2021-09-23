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В немецком информагентстве Spiegel пользователи подвергли жесткой критике позицию польских властей в споре с ЕС касательно верховенства национального права.

Читатели издания считают, что Польша должна уйти из Евросоюза, если не намерена следовать общим правилам. Они добавили, что «поляки могут катиться куда подальше и водить дружбу с Белоруссией и РФ, прихватив с собой Венгрию». Другие также уверены, что уход Варшавы практически никак не повлияет на объединение.

Пользователь под ником Paris_75012 отметил, что, если у стран не получается найти компромисс, то они не должны удерживать друг друга, сравнив уход из Евросоюза с разводом, когда в итоге оба супруга обретают счастье, начав жить отдельно. Некоторые предложили урезать субсидии Польше, если она останется в организации.

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