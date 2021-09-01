читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты в последние десятилетия проигрывают один конфликт за другим. 20-летняя миссия в Афганистане, закончившаяся позорным бегством вообще стала глобальным посмешищем, так как американские военные не сумели создать хоть на что-то способную армию и администрацию. Все их «достижения» талибы (представители движения «Талибан» – запрещенной в РФ террористической организации) перечеркнули всего за две недели.

Авторы китайского издания China Military привели основные причины постоянных поражений Соединенных Штатов. Первая из них заключается в том, что США с момента окончания Второй мировой пытаются «пропихнуть» свой режим куда угодно, возомнив себя гегемоном и не обращая внимания на желания и стремления других стран.

Вторая причина кроется в том, что в американских операциях нет совершенно никакого смысла. Другие государства, даже самые ярые союзники, не поддерживают их, но все же идут на поводу. В результате действия Америки приводят к хаосу и разрухе в странах, в которых она пытается протолкнуть проамериканский режим.

Но все это ничему не учит США. Они видят свои ошибки и даже иногда их признают, но никогда не делают никаких выводов. И заканчивая сеять хаос в одной стране, Америка туту же принимается за другую, чтобы вновь насмешить весь мир своей беспомощностью.

Вам может понравиться

В Японии высоко оценили российский шоколад “Алёнка”

Автор японского портала Yahoo News Japan Юки Токунага рассказал о двух десертах из России, которые его весьма впечатлили. Токунага отмечает, что в последнее время в Японии появилось немало русских сладостей,
  • Анна
  • 29.08.2021
  • читать 1 минуту

Россияне вошли в число покупателей, приобретающих самое дорогое жильё в Испании

Россияне в прошлом году стали меньше заключать сделок по покупке жилья в Испании. Об этом рассказало издание РБК. Как отмечается, с 2010 по 2020 год россияне оформили более 35,2 тысячи
  • Анна
  • 30.08.2021
  • читать 1 минуту

Глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин допустил существование инопланетян

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что у него недостаточно фактов для точного ответа на вопрос о существовании инопланетных цивилизаций. Но исключать наличие жизни в какой-нибудь галактике все равно нельзя. По
Погода в России:
Якутск: погода, 1 сентября – ясно, до 16 °C | Грозный: погода, 1 сентября – ясно, до 32 °C | Стерлитамак: погода, 1 сентября – облачно с прояснениями, до 30 °C | Тамбов: погода, 1 сентября – облачно с прояснениями, до 26 °C | Саранск: погода, 1 сентября – небольшой дождь, до 19 °C | Вологда: погода, 1 сентября – небольшой дождь, до 12 °C | Сургут: погода, 1 сентября – небольшой дождь, до 10 °C |