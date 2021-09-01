Соединенные Штаты в последние десятилетия проигрывают один конфликт за другим. 20-летняя миссия в Афганистане, закончившаяся позорным бегством вообще стала глобальным посмешищем, так как американские военные не сумели создать хоть на что-то способную армию и администрацию. Все их «достижения» талибы (представители движения «Талибан» – запрещенной в РФ террористической организации) перечеркнули всего за две недели.

Авторы китайского издания China Military привели основные причины постоянных поражений Соединенных Штатов. Первая из них заключается в том, что США с момента окончания Второй мировой пытаются «пропихнуть» свой режим куда угодно, возомнив себя гегемоном и не обращая внимания на желания и стремления других стран.

Вторая причина кроется в том, что в американских операциях нет совершенно никакого смысла. Другие государства, даже самые ярые союзники, не поддерживают их, но все же идут на поводу. В результате действия Америки приводят к хаосу и разрухе в странах, в которых она пытается протолкнуть проамериканский режим.

Но все это ничему не учит США. Они видят свои ошибки и даже иногда их признают, но никогда не делают никаких выводов. И заканчивая сеять хаос в одной стране, Америка туту же принимается за другую, чтобы вновь насмешить весь мир своей беспомощностью.