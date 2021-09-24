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В Черное море вошли испанский патрульный корабль Rayo и итальянский минный тральщик Viareggio. Они появились в акватории в 18:30 в минувший четверг, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Для отслеживания перемещений кораблей Североатлантического альянса уже задействованы силы и средства Черноморского флота. Сайт Avia.Pro также пишет, что учения с применением береговых ракетных комплексов «Бастион» были организованы в качестве «теплой встречи» натовских судов.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Североатлантический альянс должен увеличить свое военное присутствие в Черном море. Он также высказал мнение, что НАТО должен проводить еще больше учений в регионе, хотя в текущем году эти маневры и так проходят, практически не заканчиваясь. По мнению Зеленского, постоянное взаимодействие Украины и Альянса способно обеспечить «безопасность» в Черном море.

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