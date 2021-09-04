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Команда датских исследователей определила, что головной мозг человека может прогнозировать будущее, так как он способен правильно продолжать остановленную мелодию.

Эксперты при этом отмечают, что в этом нет ничего сверхъестественного, ведь для продолжения услышанной мелодии наш мыслительный орган полагается на информацию о ее темпе и ритме. Эти результаты были получены в рамках специальных экспериментах, в которых участвовали свыше 70 испытуемых.

Указывается, что добровольцам удавалось без проблем допевать резко остановленную музыку. Таким образом, мозг все время проводит анализ каждого нашего действия и старается планировать все наперед. Авторы исследования считают, что это далеко не предел его возможностей. Они продолжат его изучение, чтобы выявить все способности мыслительного органа.

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