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Отсутствие денег на разработку ракетного комплекса «Нептун» и заморозка этого проекта не позволила Украине «зачистить» Крымский мост, заявил бывший глава СНБО Александр Турчинов. Он сообщил, что сожалеет о срыве планов, так как мечтал увидеть объект разрушенным.

По словам Турчинова, планировалось производство ракет для вооружения трех дивизионов, которые дополнительно должны были получить боевые самолеты. Однако укомплектовать удалось только один, причем с большим опозданием.

Портал Avia.Pro прокомментировал заявление политика, который несколько месяцев даже исполнял обязанности президента Украины. Авторы отметили, что Киеву очень повезло, что работы по производству «Нептунов» были заморожены. Если бы Украина попыталась выпустить по Крымскому мосту хотя бы одну ракету, это привело бы к ответному удару России и к уничтожению большей части ВСУ.

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