Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американская авиабаза Кеблавик в Исландии позволит заблокировать для российских кораблей выход в Атлантику, уверен эксперт издания Business Insider Кристофер Вуди. Он поясняет, что самолеты ВВС США с этой базы будут патрулировать пространство между Британскими островами, Гренландией и Исландией, которое как раз используется российским флотом для доступа в Атлантический океан.

База Кеблавик в 2006 году была оставлена американскими ВВС, так как не решала каких-либо стратегических задач. Однако Россия, которая начала стремительно усиливать свой Военно-морской флот и модернизировать армию, вынудила американцев снова открыть практически заброшенный объект. За последние три года США провели работ по реконструкции и обновлению базы почти на 55 миллионов долларов. Предполагается, что совсем скоро на ней появятся противокорабельные самолеты Boeing P-8 Poseidon.

Они будут производить патрулирование вышеупомянутого пространства, поэтому российские корабли не смогут незаметно выходить в Атлантику. Кроме того, в случае вооруженного столкновения США усилят Кеблавик и полностью заблокируют проход для РФ.

Вам может понравиться

В НАТО признали лидерство России в мировой технологической гонке

В настоящий момент Россия вырвалась в лидеры мировой технологической гонки в оборонной сфере, заявил польский дипломат Доминик Янковский. Он отметил, что в создании гиперзвукового оружия и разработке технологий искусственного интеллекта

InfoBrics: Украина сильно рискует, проводя антироссийские учения Rapid Trident

Соединенные Штаты после Афганистана так ничему и не научились, пишет эксперт издания InfoBrics Лукас Лейрос. Он напоминает, что американцы трусливо сбежали из Кабула и фактически сдали страну террористам, однако продолжают

В США придумали способ уничтожить “Северный поток-2” и всех, кто ему помогает

Бывшая заместитель советника президента США по национальной безопасности Виктория Коутс предложила Джо Байдену окончательное решение вопроса с «Северным потоком-2». Она заявила, что Соединенные Штаты должны оказать помощь европейским странам в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 сентября – небольшой дождь, до 8 °C | город Мытищи: погода, 25 сентября – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 сентября – переменная облачность, до 16 °C | Королев: погода, 25 сентября – небольшой дождь, до 12 °C | Подольск: погода, 25 сентября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Армавир: погода, 25 сентября – дождь, до 11 °C |