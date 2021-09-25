Американская авиабаза Кеблавик в Исландии позволит заблокировать для российских кораблей выход в Атлантику, уверен эксперт издания Business Insider Кристофер Вуди. Он поясняет, что самолеты ВВС США с этой базы будут патрулировать пространство между Британскими островами, Гренландией и Исландией, которое как раз используется российским флотом для доступа в Атлантический океан.

База Кеблавик в 2006 году была оставлена американскими ВВС, так как не решала каких-либо стратегических задач. Однако Россия, которая начала стремительно усиливать свой Военно-морской флот и модернизировать армию, вынудила американцев снова открыть практически заброшенный объект. За последние три года США провели работ по реконструкции и обновлению базы почти на 55 миллионов долларов. Предполагается, что совсем скоро на ней появятся противокорабельные самолеты Boeing P-8 Poseidon.

Они будут производить патрулирование вышеупомянутого пространства, поэтому российские корабли не смогут незаметно выходить в Атлантику. Кроме того, в случае вооруженного столкновения США усилят Кеблавик и полностью заблокируют проход для РФ.