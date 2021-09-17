Британский производитель Babcock International показал на международной выставке DSEI-2021 макет большого ракетного катера, который будет передан Киеву. Компания намеревается строить его на основе МРК Protector 50, который адаптируется под нужды украинских ВМС.

Лондон и Киев достигли договоренности, что всего катеров будет восемь. Причем на территории Великобритании планируется построить только четыре из них. Остальные будут произведены на Украине.

Катера водоизмещением 400 тонн имеют 50 метров в длину. На борту будут использоваться противокорабельные ракеты. С ними Британия и Украина пока не определились, однако эксперты считают, что Киев адаптирует для этой цели комплексы «Нептун».

Напомним, что Лондон также обещал Украине два минных тральщика. Кроме того, он должен оказать ей помощь в строительстве военно-морских баз на территории страны.