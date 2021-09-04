Болгарское издание «Факти» процитировало пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который выразил опасения из-за военной помощи Украине от Соединенных Штатов. Он, напомним, заявил, что Киев может вдохновиться из-за 60 миллионов долларов и «Джавелинов». И повести себя непредсказуемо на Донбассе.

Читатели издания написали множество комментариев к этой публикации. В основном они выступили в поддержку России.

«Украина — не та страна, из-за которой стоит беспокоиться, это временное государство», – написал пользователь под ником mi6osp.

Также отдельные читатели отметили, что Украина слишком слаба для войны с Россией, а оружие США она просто продаст, чтобы разворовать деньги.

«На Россию не может оказывать давление соседнее государство, которое безоговорочно сдастся в течение 6—12 часов после начала вторжения. Ковбои не могут и не ввезут ядерное оружие на Украину, потому что иначе такое же оружие появится в Венесуэле и Гватемале», – уверен один из комментаторов.

Киев уверен, что Соединенные Штаты не только будут поставлять ему оружие, но еще и пришлют свои войска на помощь в случае «российской агрессии». При этом разубеждать его бесполезно – достаточно порекомендовать не нападать на Донбасс, чтобы не разочаровываться в своих ожиданиях.