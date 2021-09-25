Сирийская провинция Дараа может вздохнуть свободно и вернуться к нормальной жизни, пишет портал Avia.Pro. Авторы публикации отмечают, что хотя здесь иногда еще слышаться выстрелы и встречаются самодельные взрывные устройства, но в целом в регионе воцарился мир.

На днях сразу 5,5 тысяч террористов сдались российским военным, опасаясь запланированной зачистки. Они потребовали гарантий неприкосновенности со стороны войск РФ и сирийских правительственных сил взамен на сдачу оружия. Им пошли навстречу, однако если боевики снова возьмутся за старое, им придется расплачиваться за это.

По мнению экспертов, теперь сирийская армия должна обратить внимание на другие регионы, в которых все еще действуют радикальные группировки. Так, все еще не удается одолеть протурецких джихадистов, которые окопались в провинции Идлиб, пользуясь всемерной поддержкой официальной Анкары.