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Представители Тихоокеанского флота сообщили о проведении авиацией военных маневров на Камчатке, в рамках которых были осуществлены ракетные пуски и сброс бомб.

Отмечается, что самолеты Ил-38, предназначенные для противодействия подлодкам противника, и боевые вертолеты Ка-29 выполнили воздушную атаку по условному врагу, находившемуся на военном полигоне в окрестностях Халактырского пляжа. Для его уничтожения использовались ракеты и авиабомбы.

Указывается, что винтокрылые машины совершили пуски неуправляемых ракет и стрельбы из пушечных орудий по специальным мишеням, которые имитировали вражескую бронетехнику и десантные войска. Экипажи самолетов сбросили на них бомбы. В опубликованном сообщении говорится, что учения завершились с успехом.

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