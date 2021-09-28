Представители Тихоокеанского флота сообщили о проведении авиацией военных маневров на Камчатке, в рамках которых были осуществлены ракетные пуски и сброс бомб.

Отмечается, что самолеты Ил-38, предназначенные для противодействия подлодкам противника, и боевые вертолеты Ка-29 выполнили воздушную атаку по условному врагу, находившемуся на военном полигоне в окрестностях Халактырского пляжа. Для его уничтожения использовались ракеты и авиабомбы.

Указывается, что винтокрылые машины совершили пуски неуправляемых ракет и стрельбы из пушечных орудий по специальным мишеням, которые имитировали вражескую бронетехнику и десантные войска. Экипажи самолетов сбросили на них бомбы. В опубликованном сообщении говорится, что учения завершились с успехом.