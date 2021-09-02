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Первый заместитель министра информации самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов уверен, что войска республики понесут огромные потери в случае полномасштабного наступления ВСУ. По его словам, «только Бог знает», сколько военнослужащих погибнет в первые же часы артиллерийского обстрела со стороны Украины.

Безсонов уточнил, что такой сценарий возможен при внезапном нападении ВСУ на позиции ДНР. Если же разведка республики узнает планы противника и сообщит точное время атаки, ситуация может быть лишь немного иной.

Замминистра объяснил, что в этом случае можно было бы нанести превентивные удары по позициям противника. Вот только танки, артиллерийские установки и другую технику Украина специально расставляет рядом с жилыми домами. Из-за этого войска республик опасаются стрелять по ним, чтобы не допустить массовую гибель мирных жителей.

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  • Анна
  • 01.09.2021
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