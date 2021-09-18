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Богдан Безпалько, являющийся членом Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, высказался насчёт готовности россиян к жесткой конфронтации с Западом. Об этом сообщает издание “Украина.ру”.

Как отмечается, 11 сентября в аэропорту Праги был задержан Александр Франчетти – один из участников «Крымской весны». Задержали его по запросу Украины чешские и украинские силовики. Позже Киев выразил надежду на экстрадицию Франчетти на Украину.

Комментируя этот инцидент, Безпалько заявил, что если в России есть задержанные граждане Чехии, то можно предложить их обменять на Франчетти. Если же Прага не согласится на это, то инцидент указывает на сознательное ухудшение отношений между Россией и Евросоюзом.

Говоря о готовности россиян к новой холодной войне, Безпалько указал на то, что обычно граждане России ездят в Европу не регулярно, и, как правило, в целях отдыха. В случае же, если они настолько оторваны от жизни своей страны, что ставят личные интересы выше государственных в плане отдыха или шопинга, то они должны нести все риски задержания по надуманным обвинениям.

При этом Безпалько также указал на то, что европейские страны должны быть заинтересованы в том, чтобы россияне тратили у них деньги. Поэтому такая ситуация в западноевропейских странах маловероятна. Однако он рекомендует не ездить в Чехию, Польшу и страны Балтии.

Ранее мы сообщали, что в Чехии приговорили своего гражданина к 20 годам заключения за то, что он воевал в Донбассе на стороне ДНР. Его обвинили в участии в террористической группе и теракте.

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