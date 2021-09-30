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В китайском информационном агентстве Baijiahao рассказали о том, как Су-27 российских ВКС смог пресечь действия разведывательного самолета ВВС США неподалеку от границ РФ. Перевод статьи подготовлен «ПолитРоссией».

Согласно словам китайских экспертов, Североатлантический альянс и Соединенные Штаты регулярно посылают своих разведчиков к приграничным зонам КНР и России. Недавно произошло сразу два инцидента, связанных с американскими воздушными судами. К примеру, в минувшее воскресенье, 26 сентября, в тихоокеанской акватории к российским границам пытался приблизиться B-52H, но он был перехвачен тремя Су-35С.

Затем 28 сентября в черноморской акватории к территориям РФ подлетел RC-135, который, по мнению ряда экспертов, собирал данные о силах ЧФ, базирующихся в севастопольском порту. Этот разведчик также пробовал получить данные о защитных установках в Крыму. Однако его планы сорвал поднятый в небо Су-27, который перехватил нарушителя и не дал ему подлеть близко к полуострову.

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