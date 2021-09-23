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Натовский самолет не сумел «проскочить» на «задний двор» России. Так Запад называет Баренцево море, где в последнее время участились провокации Североатлантического альянса. Впрочем, Россия с честью отражает их, пишет китайский портал Baijiahao.

На этот раз в роли провокатора выступил норвежский патрульный самолет, который весьма резво мчался к границе воздушного пространства РФ над нейтральными водами Баренцева моря. Он приблизился на опасное расстояние, однако вторжение не удалось. Навстречу потенциальному нарушителю вылетел российский истребитель МиГ-31.

Он моментально сблизился с патрульным самолетом и показал, что ему пора менять курс. Норвежский летчик не стал спорить и быстро удалился в обратном направлении.

Авторы предполагают, что норвежский пилот вспомнил историю о «воздушном скальпеле», которая произошла в 1987 году. Тогда патрульный самолет P-3B попытался пересечь границу СССР, однако истребитель Су-27 не дал ему этого сделать. Мало того, он подошел так близко к нарушителю, что оставил крылом на борту отметину, больше всего напоминающую надрез, выполненный хирургическим инструментом.

Эксперты, публикация которых переведена порталом «ПолитРоссия», считают, что «воздушный скальпель» может вновь повториться, если Норвегия и другие натовские страны не перестанут пытаться проникнуть в воздушное пространство России.

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