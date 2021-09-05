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Вашингтон призадумался, стоит ли ему продолжать конфронтацию с Россией. Повлияло на него появление спутниковых снимков, сделанных над Северодвинском. Там были обнаружены беспилотные аппараты «Посейдон», которые вскоре могут стать новым грозным оружием Москвы.

Издание Baijiahao пишет, что эти «торпеды судного дня» давно являются настоящим кошмаром для Соединенных Штатов. Они быстро и незаметно передвигаются на большой глубине, благодаря атомной энергетической установке могут добраться до американского побережья за несколько часов. Также при взрыве они провоцируют мощное радиоактивное цунами, которое сносит мегаполисы и заражают пространство над ними.

Россия специально демонстрирует Западу такое оружие, чтобы он понимал, с чем придется иметь дело. В случае агрессии против РФ и США, и другие страны НАТО, которые проводят антироссийскую политику, могут быть снесены с лица земли. Поэтому лучший выход Вашингтона – запросить мира.

Именно об этом в последнее время все чаще говорят американские аналитики, выступающие за примирение с РФ. Авторы публикации, которую перевел портал «ПолитРоссия», считают, что это правильное решение, так как война будет иметь катастрофические последствия.

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