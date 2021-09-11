Вдоль границ России все чаще появляются разведывательные самолеты и боевые корабли Североатлантического альянса. Воду мутят Соединенные Штаты, которые хотят в недалеком будущем расширить НАТО на восток за счет Украины, а также взять под свой контроль весь Арктический регион.

В конце июня Россия продемонстрировала, что не собирается молчаливо наблюдать за тем, как НАТО вторгается в ее границы. Британский эсминец «Defender», который по указке США «заблудился» в российских территориальных водах, был изгнан оттуда со стрельбой, бомбометанием и несмываемым позором. Китайское издание Baijiahao, публикацию которого перевел портал “ПолитРоссия”, рассказывает о новом ответе Москвы на американские провокации.

В настоящий момент Россия начала масштабные учения Северного флота, которые должны стать ответом на арктические притязания Соединенных Штатов. Вашингтон не прочь отобрать у Москвы этот регион, богатый скрытыми во льдах природными ресурсами. Однако маневры России призваны продемонстрировать, что сделать это не так просто. Так как Москва, которая на протяжении многих десятилетий разрабатывала Арктику, не намерена сдавать ее явившимся на все готовое американцам.