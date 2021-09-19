читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев все чаще заявляет о своей способности захватить Донбасс. Сейчас его останавливают возможные крупные потери, однако нельзя исключать, что в какой-то момент ВСУ все же перейдут в полномасштабное наступление, пишет китайский портал Baijiahao.

Авторы связывают повышенную активность Украины на Донбассе с визитом президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Они не исключают, что именно в США глава государства получил команду не ослаблять давление на самопровозглашенные республики и чаще их обстреливать.

По словам китайских экспертов, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», сценарий полномасштабного наступления вряд ли окажется приятным для Киева. ВСУ абсолютно не готовы к ведению серьезных боевых действий, поэтому ополченцы отобьют их атаки в кратчайшие сроки.

Еще хуже будет Украине, если с ее стороны возникнет хотя бы малейшая угроза для РФ. В этом случае им придется иметь дело с намного лучше подготовленными российскими войсками, которые быстро остудят горячие головы.

Вам может понравиться

ВКС России разогнали военный парад террористов в Сирии

В Сирии террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) устроила парад, задействовав для этого военную технику, полученную от Турции. Таким образом полевые командиры хотели поднять дух боевиков, который несколько

Министр обороны Норвегии потребовал от России проводить “открытые и прозрачные” учения

Глава норвежского военного ведомства Франк Бакке-Йенсен призвал Россию «открыто и прозрачно» проводить военные учения. Он заявил, что маневры должны отвечать требованиям Венского документа. Издание NRK, процитировавшее министра, написало, что учения

Генерал армии Польши Ружаньский назвал Россию “главной угрозой” для страны

Россия продолжает оставаться наиболее опасной угрозой для Польши, заявил генерал Мирослав Ружаньский, ранее руководивший Генеральным командованием Войска польского. По его словам, Москва впечатлила Варшаву своими учениями «Запад-2021». Генерал пояснил, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 сентября – облачно с прояснениями, до 8 °C | город Мытищи: погода, 19 сентября – пасмурно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 сентября – облачно с прояснениями, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 сентября – облачно с прояснениями, до 15 °C | Королев: погода, 19 сентября – пасмурно, до 21 °C | Подольск: погода, 19 сентября – небольшой дождь, до 6 °C | Армавир: погода, 19 сентября – облачно с прояснениями, до 25 °C |