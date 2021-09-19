Киев все чаще заявляет о своей способности захватить Донбасс. Сейчас его останавливают возможные крупные потери, однако нельзя исключать, что в какой-то момент ВСУ все же перейдут в полномасштабное наступление, пишет китайский портал Baijiahao.

Авторы связывают повышенную активность Украины на Донбассе с визитом президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Они не исключают, что именно в США глава государства получил команду не ослаблять давление на самопровозглашенные республики и чаще их обстреливать.

По словам китайских экспертов, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», сценарий полномасштабного наступления вряд ли окажется приятным для Киева. ВСУ абсолютно не готовы к ведению серьезных боевых действий, поэтому ополченцы отобьют их атаки в кратчайшие сроки.

Еще хуже будет Украине, если с ее стороны возникнет хотя бы малейшая угроза для РФ. В этом случае им придется иметь дело с намного лучше подготовленными российскими войсками, которые быстро остудят горячие головы.