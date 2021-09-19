Директор по сервису и запасным частям «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников в беседе с агентством «Прайм» дал рекомендации насчёт выбора зимней резины.

Как отмечается, в первую очередь необходимо обратить внимание на тип и размер шин. Брать необходимо именно те параметры, которые рекомендованы автомобильным производителем. Выбирать иные шины специалист настоятельно не советует.

Выбирать шипованную резину Епанешников советует тем, кто отправляется за город, и водителям, которым приходится ездить по заснеженным дорогам. Шипованная резина имеет более хорошее сцепление с дорогой, но на асфальтированном покрытии сцепление хуже.

Если же машина в основном используется в городе, то можно взять и шины без шипов. Такая резина издаёт меньше шума при езде по асфальту, но на льду у неё больше тормозной путь.

Недавно эксперты объяснили водителям, какую опасность представляет экстренное торможение перед ямами. Как было заявлено, если поступать таким образом часто, то подвеска быстро выработает свой ход.