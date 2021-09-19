Публикация в австралийском издании News.com.au об отзыве Францией своего посла в Канберре, привлекла внимание огромного количества читателей. Жители Зеленого континента обрушились на Париж с критикой. Впрочем, нашлись и комментаторы, которые вступились за французов.

«И круассаны свои заберите, серьезно, это наша национальная безопасность, мы принимаем решение. Нам не нужна второсортная техника», – заявил читатель Scott Hallewell.

«Франции не помешало бы напомнить, что, защищая ее, погибло больше австралийцев, чем при защите Австралии», – написала Emily Millman.

Phil Seeney поинтересовался, что такого резкого сделал Париж. Он отозвал своих послов только для того, чтобы прояснить ситуацию. Потом они вернутся обратно в Австралию.

Те, кто считает, что от срыва сделки с Францией не стоит ждать чего-то хорошего, тоже нашлись:

«Мне нравится, как люди здесь изображают Австралию большой и храброй, “постоявшей за себя”. Нет, мы все еще пудели Америки», – считает Michael Mellifont.

Helen Gilbert добавила, что комментаторы не имеют достаточно информации, чтобы критиковать Париж или Австралию. Также некоторые читатели выразили мнение, что нужно сперва подождать, чем эта история закончится, а уж потом решать, кто больше достоин критики.