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Украинская армия в скором будущем может атаковать Крымский полуостров беспилотными аппаратами Bayraktar TB2 производства Турции. Такое предположение сделали эксперты портала Avia.Pro. Они сообщили, что Киев не просто так приобретает еще 24 дрона, доводя их количество до 36 единиц.

Практически одновременно с этим сообщением глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинские ВС вполне могли бы предпринять полномасштабное наступление на Крым, что подтверждает правильность предположения экспертов.

На полуострове, пишут авторы, развернута высокоэффективная российская система противовоздушной обороны. Однако почти 40 беспилотных аппаратов вполне могут сбить ее с толку и обеспечить успешный исход наступательной операции. Впрочем, РФ разместила в Крыму не только ПВО, поэтому точно предсказать исход подобного противостояния довольно сложно.

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