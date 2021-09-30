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Портал Avia.Pro рассказал о первых вооруженных столкновениях на границе Азербайджана пи Ирана. Авторы сообщают, что первый шаг сделал Баку. В ночь на 30 сентября азербайджанские военные обстреляли район, в котором Тегеран проводит учения, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, Азербайджан стягивает в район столкновения артиллерийские установки, танки и другую бронетехнику. До настоящего момента тяжелое вооружение стороны не использовали, однако сообщается, что первое столкновение оказалось весьма жестким даже несмотря на это.

Журналисты портала Avia.Pro отмечают, что после ответного огня со стороны иранских войск двое азербайджанских военных получили ранения. Также ранен один солдат КСИР. Сейчас на линии соприкосновения наблюдается затишье, стороны не предпринимают никаких действий.

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