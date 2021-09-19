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Международная группа астрофизиков впервые составила карту, на которой указан галактический ветер.

Отмечается, что во время составления этой карты учёные обнаружили часть недостающей материи Вселенной. Для этого был задействован телескоп VLT.

Указывается, что галактики состоят из обычной (барионной) материи, которая включает все элементы, входящие в таблицу Менделеева. Кроме того, в состав галактик входит тёмная материя, состав которой установить не удалось. При этом учёные не могут наблюдать около 80% барионов, что вызывает определённые трудности в изучении космоса.

Предполагается, что барионы были удалены в пространство между галактиками. Произошло это из-за ветров, которые появляются в результате взрыва звёзд.

При помощи VLT учёные следили за галактикой Gal1. Благодаря составленной карте галактических ветров учёные смогли наблюдать за формирующейся туманностью. По словам специалистов, туманность излучает и поглощает один из потерянных барионов – магний.

Недавно мы сообщали, что астрономы обнаружили вероятное место в Солнечной системе, где может располагаться девятая планета. Размер этой планеты, предположительно, в 6,2 раза больше размера Земли.

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