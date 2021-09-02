читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бронетехника армии США уже в текущем десятилетии может получить в оснащение боевые модули немецкой разработки, способные автономно обнаруживать, отслеживать и поражать цели у противника. Германский оборонный гигант Rheinmetall в конце августа подписал соглашение с Командованием развития армии США о сотрудничестве в области вооружения для транспортных средств, управления огнем и боеприпасов.

Заявленная цель контракта – разработка способа установить 50-мм тяжелую автоматическую пушку на будущую «необязательно пилотируемую» боевую машину (OMFV), в программе по созданию которой для армии США уже конкурируют между собой несколько компаний. Концерн «Рейнметалл» – один из ведущих в мире производителей военной бронетехники, в том числе танков, а также бронетранспортеров семейства Boxer в колесном или гусеничном вариантах.

В настоящее время боевые бронированные машины США и НАТО имеют, как правило, 25-мм орудия в качестве тяжелого вооружения в своих башнях. Этот тип оружия полезен для борьбы с другой легкобронированной техникой и против вертолетов. Переход на 50-мм орудие означает удвоение дальности поражения основного оружия боевой машины. Имея как фугасные, так и бронебойные варианты, это орудие может сражаться как с массами людей, так и с группами легкой техники или даже угрожать более тяжелой броне.

Новая 50-мм пушка поступила в распоряжение армии США еще в сентябре 2020 года, но ее все еще не интегрировали в какой-либо модели бронемашин. Привлекая Rheinmetall и связав новое оружие с будущим OMFV, Пентагон стремится обойти сложные проблемы модернизации существующих машин и вместо этого ставить его на машины, построенные на основе этого орудия.

Как сообщает издание Army Technology, компания Rheinmetall совсем недавно, в половине августа представила новейший образец в семействе дистанционно-управляемых боевых модулей – прототип Natter 7.62. Эта модульная конструкция позволяет интегрировать различные монтажные комплекты для размещения автоматического стрелкового оружия калибром от 5,56×45 мм до 7,62×51 мм.

Система самозащиты весом всего лишь в 100 кг предназначена для установки на гусеничную и колесную технику, действующую даже в сложных условиях. Система также поддерживает автоматическое сопровождение цели в дополнение к ручному отслеживанию. Natter 7.62 оснащен системой FlexEye, интегрированной сенсорной технологией системы дневного и ночного видения, которая обеспечивает одновременное, независимое от погоды отображение нескольких целей. Платформа управляется с помощью встроенного монитора с инфракрасным сенсорным экраном и эргономичного, индивидуально настраиваемого джойстика.

Боевая станция на подобной основе способна включать в себя разнообразное вооружение, механизмы для поворота и поворота этого оружия, набор датчиков для обнаружения, отслеживания и настройки движущихся целей, а также фактическую станцию ​​управления, которая находится в руках человека.

В соответствии с нынешней конструкцией Natter может вместить ряд пулеметов и тяжелое вооружение, использующее боеприпасы НАТО 5.56 и НАТО 7.62. Эти пули наиболее эффективны против людей и легких транспортных средств, таких как коммерческие грузовики с оружием, установленным сзади.

С новым армейским контрактом Rheinmetall может в конечном итоге включить турели Natter на существующие армейские машины, придав им полуавтономные функции. Включение автономных функций, подобных тем, которые уже присутствуют в существующих турелях Rheinmetall, уменьшит человеческую нагрузку на управление боевыми действиями. Взятые вместе, эти разработки предлагают будущее, в котором танки-роботы и машины с экипажем вместе вступают в бой под присмотром людей, автономно обнаруживая и идентифицируя цели, по которым солдатами может быть дана команда на их поражение.

Вам может понравиться

NI: Афганистан находится на пороге жесточайшего финансового кризиса

Афганистан оказался не только под властью талибов (представители радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации), но еще и на пороге нового экономического коллапса. Подробности об этом рассказал эксперт

Российские ученые создали новый сверхпрочный компонент для бетона

Команда специалистов из РФ смогла разработать уникальный суперпрочный компонент для бетона. Он позволит устранить такую насущную проблему, как раннее разрушение покрытия. Новейший материал увеличивает прочностные характеристики бетона и его возможности

NI: Россия напрягает свои военные мускулы в Тихоокеанском регионе

На фоне растущей военной напряженности в Тихоокеанском регионе российские военные корабли провели новый раунд боевых учений в Японском море. По мнению The National Interest (NI), это означает прежде всего стремление
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 сентября – ясно, до 14 °C | город Мытищи: погода, 2 сентября – небольшой дождь, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 сентября – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 сентября – небольшой дождь, до 17 °C | Королев: погода, 2 сентября – небольшой дождь, до 24 °C | Подольск: погода, 2 сентября – небольшой дождь, до 14 °C | Армавир: погода, 2 сентября – небольшой дождь, до 22 °C |