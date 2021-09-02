Бронетехника армии США уже в текущем десятилетии может получить в оснащение боевые модули немецкой разработки, способные автономно обнаруживать, отслеживать и поражать цели у противника. Германский оборонный гигант Rheinmetall в конце августа подписал соглашение с Командованием развития армии США о сотрудничестве в области вооружения для транспортных средств, управления огнем и боеприпасов.

Заявленная цель контракта – разработка способа установить 50-мм тяжелую автоматическую пушку на будущую «необязательно пилотируемую» боевую машину (OMFV), в программе по созданию которой для армии США уже конкурируют между собой несколько компаний. Концерн «Рейнметалл» – один из ведущих в мире производителей военной бронетехники, в том числе танков, а также бронетранспортеров семейства Boxer в колесном или гусеничном вариантах.

В настоящее время боевые бронированные машины США и НАТО имеют, как правило, 25-мм орудия в качестве тяжелого вооружения в своих башнях. Этот тип оружия полезен для борьбы с другой легкобронированной техникой и против вертолетов. Переход на 50-мм орудие означает удвоение дальности поражения основного оружия боевой машины. Имея как фугасные, так и бронебойные варианты, это орудие может сражаться как с массами людей, так и с группами легкой техники или даже угрожать более тяжелой броне.

Новая 50-мм пушка поступила в распоряжение армии США еще в сентябре 2020 года, но ее все еще не интегрировали в какой-либо модели бронемашин. Привлекая Rheinmetall и связав новое оружие с будущим OMFV, Пентагон стремится обойти сложные проблемы модернизации существующих машин и вместо этого ставить его на машины, построенные на основе этого орудия.

Как сообщает издание Army Technology, компания Rheinmetall совсем недавно, в половине августа представила новейший образец в семействе дистанционно-управляемых боевых модулей – прототип Natter 7.62. Эта модульная конструкция позволяет интегрировать различные монтажные комплекты для размещения автоматического стрелкового оружия калибром от 5,56×45 мм до 7,62×51 мм.

Система самозащиты весом всего лишь в 100 кг предназначена для установки на гусеничную и колесную технику, действующую даже в сложных условиях. Система также поддерживает автоматическое сопровождение цели в дополнение к ручному отслеживанию. Natter 7.62 оснащен системой FlexEye, интегрированной сенсорной технологией системы дневного и ночного видения, которая обеспечивает одновременное, независимое от погоды отображение нескольких целей. Платформа управляется с помощью встроенного монитора с инфракрасным сенсорным экраном и эргономичного, индивидуально настраиваемого джойстика.

Боевая станция на подобной основе способна включать в себя разнообразное вооружение, механизмы для поворота и поворота этого оружия, набор датчиков для обнаружения, отслеживания и настройки движущихся целей, а также фактическую станцию ​​управления, которая находится в руках человека.

В соответствии с нынешней конструкцией Natter может вместить ряд пулеметов и тяжелое вооружение, использующее боеприпасы НАТО 5.56 и НАТО 7.62. Эти пули наиболее эффективны против людей и легких транспортных средств, таких как коммерческие грузовики с оружием, установленным сзади.

С новым армейским контрактом Rheinmetall может в конечном итоге включить турели Natter на существующие армейские машины, придав им полуавтономные функции. Включение автономных функций, подобных тем, которые уже присутствуют в существующих турелях Rheinmetall, уменьшит человеческую нагрузку на управление боевыми действиями. Взятые вместе, эти разработки предлагают будущее, в котором танки-роботы и машины с экипажем вместе вступают в бой под присмотром людей, автономно обнаруживая и идентифицируя цели, по которым солдатами может быть дана команда на их поражение.