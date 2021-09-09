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Археологи из России и Узбекистана провели раскопки в крепости Узундара.

Как сообщается, данная крепость расположена в Узбекистане в Сурхандарьинской области, ранее здесь уже проводились археологические исследования в течение шести лет. За это время был построен план башни, и установлена цель возведения этого сооружения Сейчас же специалисты решили изучить внешнюю часть крепости.

В древности крепость предназначалась для защиты города Бактрия от северных кочевников. Построили её в III веке до нашей эры. Однако в какой-то момент крепость всё же была завоёвана. Она была перестроена, а во II веке до нашей эры прекратила своё существования.

Во время раскопок было найдено оружие, монеты, посуда и украшения для помещений. Также был найден арбалетный болт, предположительно, принадлежавший нападавшим на крепость.

Ранее мы сообщали о том, что Якутии на стоянке древнего человека Диринг-Юрях начались раскопки. Этот объект считается одним из самых загадочных в стране.

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  • Анна
  • 08.09.2021
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