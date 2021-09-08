Русское географическое общество заявило о начале исследований в Центральной Якутии на стоянке древнего человека Диринг-Юрях. В настоящий момент этот объект является одним из самых загадочных на территории страны. По мнению ученых, его тщательное изучение поможет раскрыть множество тайн из истории человеческой цивилизации.

Помимо российских ученых из географического факультета МГУ, Института мерзлотоведения, а также Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, Института географии РАН, Арктического научно-исследовательского центра Академии наук Якутии, в исследованиях будут принимать участие эксперты из Чехии и Дании.

Исследования стоянки Диринг-Юрях, открытой в 1982 году, были свернуты в конце 90-х. Американские ученые, которые изучали объект последними, заявили, что ее возраст составляет примерно 370–260 тыс. лет. Однако они применяли метод датировки, который ограничивается как раз таким диапазоном.

Сейчас ученые собираются применить целый комплекс новейших методов датирования, которые должны установить точный возраст стоянки, а также исследовать условия жизни древних людей и установить маршруты их миграции.