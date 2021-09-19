Саудовская Аравия нашла альтернативу зенитно-ракетным комплексам Patriot, которые американцы вывозили из страны на фоне обстрелов хуситов. Она получила партию аналогичного оружия из Греции.

Издание Arab News сообщает, что Афины передали Эр-Рияду комплексы противовоздушной обороны на неограниченный срок. При этом в Греции заявили, что сделали это исключительно для оборонительных целей, чтобы защитить Саудовскую Аравию от ракет хуситов.

Глава внешнеполитического ведомства Греции Никос Дендиас отметил, что передача комплексов преследует еще одну цель – защиту энергетических ресурсов, которые Саудовская Аравия транспортирует на Запад.

Напомним, что Эр-Рияд не прекращал обстрелы Йемена, поэтому хуситы наносят удары в ответ. Кроме того, Саудовская Аравия постоянно проводит хитрые манипуляции с ценами на энергоресурсы и курсами валют.