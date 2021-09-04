читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Компания Apple наняла двух специалистов из компании Mercedes, которые будут работать над разработкой электрокаров.

Об этом заявляет MacRumors. По имеющейся информации, один из этих людей получил должность инженера-проектировщика. В Mercedes он занимался задачами массового производства автомобилей, а также в его обязанности входило рулевое управление, программное обеспечение, и другие вопросы. Отмечается, что ещё раньше он являлся специалистом в Porsche.

О втором специалисте ничего не сообщается, кроме его предыдущего места работы. При этом имена этих сотрудников не раскрываются.

Отмечается, что это не первый раз, когда Apple переманивает себе специалистов автопроизводителей. Работа над электрокаром Apple ведётся в строгой секретности, и, так как это первый подобный проект компании, приходится полагаться на сотрудников из других компаний.

Ранее мы сообщали о том, что Apple планирует добавить в свои устройства спутниковую связь. С её помощью можно будет связаться с экстренными службами или сообщить о чрезвычайном происшествии.

Вам может понравиться

Водителям в России рассказали, насколько 95-й бензин экономичнее 92-го

Автоэксперты рассказали, насколько применение 95-го бензина окажется экономичнее 92-го, и нужно ли переплачивать за него. Согласно их словам, почти все производители бензина в РФ усовершенствовали свое производство, повышая октановое число

Dacia показала новый семиместный универсал Jogger

Европейский автопроизводитель Dacia анонсировал новый универсал под названием Jogger, являющийся развитием модели Logan MCV. Его передняя часть похожа на кроссовер Sandero Stepway, а сзади установлены вертикальные фонари, позволяющие открывать дверь

Бюджетный электрический хэтчбек Tesla без руля и педалей появится в 2023 году

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что в 2023 году на рынке появится недорогой хэтчбэк Model 2 с электрическим двигателем. Он также отметил, что название пока является условным. И добавил,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | город Мытищи: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 сентября – небольшая облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 16 °C | Королев: погода, 4 сентября – ясно, до 21 °C | Подольск: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 8 °C | Армавир: погода, 4 сентября – ясно, до 20 °C |