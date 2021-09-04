Компания Apple наняла двух специалистов из компании Mercedes, которые будут работать над разработкой электрокаров.

Об этом заявляет MacRumors. По имеющейся информации, один из этих людей получил должность инженера-проектировщика. В Mercedes он занимался задачами массового производства автомобилей, а также в его обязанности входило рулевое управление, программное обеспечение, и другие вопросы. Отмечается, что ещё раньше он являлся специалистом в Porsche.

О втором специалисте ничего не сообщается, кроме его предыдущего места работы. При этом имена этих сотрудников не раскрываются.

Отмечается, что это не первый раз, когда Apple переманивает себе специалистов автопроизводителей. Работа над электрокаром Apple ведётся в строгой секретности, и, так как это первый подобный проект компании, приходится полагаться на сотрудников из других компаний.

Ранее мы сообщали о том, что Apple планирует добавить в свои устройства спутниковую связь. С её помощью можно будет связаться с экстренными службами или сообщить о чрезвычайном происшествии.