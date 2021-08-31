Компания Apple собирается добавить в новые модели iPhone спутниковые технологии.

Как сообщается, это позволит владельцам iPhone отправлять экстренным службам сообщения, а также звонить из мест, где отсутствует сотовое покрытие. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По имеющейся информации, это не единственная аварийная функция, над которой работает Apple. Ещё одна функция предназначена для того, чтобы пользователь мог сообщить о крупных чрезвычайных происшествиях. К примеру, это могут быть авиакатастрофы или кораблекрушения.

Ожидать появления этих новшеств следует не ранее следующего года, кроме того, нет гарантии, что они вообще появятся – их могут изменить или убрать ещё до релиза. Официально Apple не прокомментировала информацию о добавлении спутниковых технологий.

Ранее мы сообщали о том, что в США могут ограничить контроль Google и Apple над своими магазинами приложений. Это позволит убрать преграды для развития конкуренции.