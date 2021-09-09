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Исполнитель Андрей Губин долгое время находился на лечении в Египте, но недавно стало известно, что он возвратился в Россию.

В интервью изданию «Аргументы и Факты» артист подтвердил, что находился в Египте. Он сообщил, что занимался своим здоровьем, однако результата это не принесло. Так, несмотря на лечение, у артиста до сих пор всё болит. Для того, чтобы не свихнуться, он вынужден много двигаться.

Сейчас артист предпочитает вести затворнический образ жизни, и даже телефон он включает нечасто. Губин также сообщил, что состоит в отношениях с девушкой, но не стал раскрывать её личность. В будущем он планирует купить дом в Подмосковье.

Творчество артист не забрасывает, и написал несколько песен, которые нужно доработать. Однако о возвращении на эстраду речь не идёт.

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