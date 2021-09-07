В информационном агентстве The National Interest попытались предсказать результаты возможного столкновения между танком Т-90, созданным в РФ, и американской боевой машиной M1 Abrams.

Авторы материала отмечают, что Россия до сих пор модернизирует Т-90, несмотря на скорое начало серийного выпуска новейшего Т-14 «Армата». Поэтому улучшенный вариант может дать достойный отпор любым зарубежным танкам. К примеру, на нем установлена система динамической защиты «Реликт», способная отбить современные подкалиберные снаряды. Что касается «Абрамса», то недавно США провели его модернизацию, оснастив модифицированной башней, станцией радиосвязи, орудием и тепловизором.

В статье указывается, что американская и российская боевые машины примерно равны в плане своих характеристик. Abrams имеет более эффективную электронику, а Т-90М обладает большей маневренностью. Поэтому на поле боя исход сражения во многом будет зависеть от опытности экипажей.