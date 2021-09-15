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Франция с треском провалила борьбу с терроризмом в Африке. Мало того, именно из-за ее действий количество террористических организаций на континенте существенно увеличилось. Все больше становится и жертв терроризма, который сейчас является главной угрозой для Африки, пишет издание Guinee Matin.

Авторы заявляют, что только в 2019 году от рук террористов погибло 4000 человек. Всего же за последние годы количество жертв выросло в пять раз. Франция, которая была полна решимости уничтожить экстремистские организации, сделала только хуже.

По словам журналистов, позорное бегство Соединенных Штатов из Афганистана было не первым признанием Запада в неспособности что-либо сделать с террористами. До этого французский лидер заявил о прекращении операции «Бархан», которую страна проводила в Мали, Буркина-Фасо, Нигере и других африканских странах.

Эти государства в конечном итоге просто отказались от «помощи» в борьбе с террористами и свергли режимы, поставленные Францией. Они намерены развиваться без участия Запада, однако решительные действия не помогли им решить проблему терроризма.

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