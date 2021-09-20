Предприимчивый иммигрант из СССР Саймон Росс организовал Первый американский музей советских машин, начав предлагать их жителям США по высоким ценам.

Отмечается, что уникальный автосалон был создан Россом в американском городе Саммамиш. Тут можно посмотреть и потрогать несколько десятков разнообразных автомобилей, созданных и произведенных в советскую эпоху. Помимо военных грузовиков и гражданских машин в коллекции присутствуют роскошные седаны, на которых ездили высокопоставленные чиновники.

Здесь также есть свыше десятка машин, которые были специально импортированы в страну для продажи. К примеру, купить Ладу 2102, выпущенную около 37 лет назад, можно за 13,75 тысячи долларов (около 1 миллиона рублей), а ВАЗ-2106 такого же года выпуска – за 10,55 тысячи долларов (примерно 770 тысяч рублей).