читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Предприимчивый иммигрант из СССР Саймон Росс организовал Первый американский музей советских машин, начав предлагать их жителям США по высоким ценам.

Отмечается, что уникальный автосалон был создан Россом в американском городе Саммамиш. Тут можно посмотреть и потрогать несколько десятков разнообразных автомобилей, созданных и произведенных в советскую эпоху. Помимо военных грузовиков и гражданских машин в коллекции присутствуют роскошные седаны, на которых ездили высокопоставленные чиновники.

Здесь также есть свыше десятка машин, которые были специально импортированы в страну для продажи. К примеру, купить Ладу 2102, выпущенную около 37 лет назад, можно за 13,75 тысячи долларов (около 1 миллиона рублей), а ВАЗ-2106 такого же года выпуска – за 10,55 тысячи долларов (примерно 770 тысяч рублей).

Вам может понравиться

Honda занялась изучением мозга для создания более безопасных автомобилей

Японский автопроизводитель Honda принялся за изучение мозга человека для создания более безопасных транспортных средств в отдаленном будущем. Представители компании отмечают, что вождение станет максимально безопасным, поэтому уже через три десятилетия

Автоэксперт дал водителям советы по выбору зимней резины

Директор по сервису и запасным частям «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников в беседе с агентством «Прайм» дал рекомендации насчёт выбора зимней резины. Как отмечается, в первую очередь необходимо обратить внимание на
  • Анна
  • 19.09.2021
  • читать 1 минуту

В России ГОСТ разрешает водителям ездить на зимних шинах до 5 сезонов подряд в 2021 году

Согласно ГОСТу 4754-97, российским водителям следует менять зимнюю резину через 5 лет после ее покупки и использования. При этом многие производители данных покрышек указывают, что их продукцию можно применять до
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 сентября – переменная облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 20 сентября – небольшой дождь, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 сентября – ясно, до 15 °C | Королев: погода, 20 сентября – небольшой дождь, до 24 °C | Подольск: погода, 20 сентября – небольшой дождь, до 6 °C | Армавир: погода, 20 сентября – небольшой дождь, до 21 °C |